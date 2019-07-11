В Екатеринбурге на Широкой речке открыли новую дорогу
Вчера, 23:38ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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В микрорайоне Широкая речка 11 июля состоялся запуск движения автотранспорта по новой дороге, сообщает «Уралинформбюро». До этого микрорайон с остальной частью Екатеринбурга связывала только один выезд.
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Участок улицы, запущенный 11 числа, строители сдали ещё в 2018 году, но дорогу не открывали несколько месяцев по техническим причинам. Жители Широкой речки называют новую дорогу ключевой для района.
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Запуск движения позволит разгрузить улицу Светлореченскую, которая долгое время была единственной, которая связывала микрорайон с остальной частью уральской столицы.
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