В Екатеринбурге на Широкой речке открыли новую дорогу

В Екатеринбурге за ночь исчез мост на Широкой Речке Фото

Деревянный мост, который соединял Широкую Речку и Академический район бесследно исчез в течение одной ночи. Со слов местных жителей, от постройки не осталось ни одной доски, сообщает E1.