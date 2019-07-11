В Нижнем Тагиле дорожная техника вышла на самые проблемные дороги города

На улице Жуковского начался демонтаж бортового камня и укладка новых бордюров. После окончания работ брусчатка будет закрыта несколькими слоями асфальтобетонного покрытия. На улице Металлургов рабочие завезли комплектующие для ремонта и приступили к демонтажу старых бордюров.

Закончена укладка нижнего слоя асфальта и начата укладка верхнего на участке Восточного шоссе от поста ГАИ до проспекта Вагоностроителей. Новое дорожное покрытие и парковочные карманы появились на улице Челюскинцев. На улице Учительская специалисты МУП «Тагилдорстрой» скоро начнут демонтаж старых бордюров и установку новых, затем последует фрезеровка изношенного дорожного полотна и укладка нового.

Начальник отдела по развитию улично-дорожной сети Владислав Тарахтунов рассказал, что практически все дорожные работы ведутся с графиком.

По каждому объекту работы ведутся согласно проектно-сметной документации, но есть случаи, когда дорожники проводят дополнительные мероприятия. У нас есть обращения граждан, которые мы стараемся учитывать при проведении ремонтных работ,отметил Тарахтунов.