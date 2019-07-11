В Нижнем Тагиле дорожная техника вышла на самые проблемные дороги города
Подрядные организаций, осуществляющие ремонт дорог в Нижнем Тагиле по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершили работы на улицах Товарный двор, Азовская и Хвойная. Улица Басова готова на 90%, сообщает пресс-служба администрации города.
На улице Жуковского начался демонтаж бортового камня и укладка новых бордюров. После окончания работ брусчатка будет закрыта несколькими слоями асфальтобетонного покрытия. На улице Металлургов рабочие завезли комплектующие для ремонта и приступили к демонтажу старых бордюров.
Закончена укладка нижнего слоя асфальта и начата укладка верхнего на участке Восточного шоссе от поста ГАИ до проспекта Вагоностроителей. Новое дорожное покрытие и парковочные карманы появились на улице Челюскинцев. На улице Учительская специалисты МУП «Тагилдорстрой» скоро начнут демонтаж старых бордюров и установку новых, затем последует фрезеровка изношенного дорожного полотна и укладка нового.
Начальник отдела по развитию улично-дорожной сети Владислав Тарахтунов рассказал, что практически все дорожные работы ведутся с графиком.
По каждому объекту работы ведутся согласно проектно-сметной документации, но есть случаи, когда дорожники проводят дополнительные мероприятия. У нас есть обращения граждан, которые мы стараемся учитывать при проведении ремонтных работ,отметил Тарахтунов.
С начала сезона ремонтов дорог в Нижнем Тагиле отремонтировано более 13 тыс. квадратных метров полотна.