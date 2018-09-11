Пробка образовалась из-за ремонта ж/д переезда №3 в Нижнем Тагиле

11 сентября водители Нижнего Тагила, возвращаясь домой после рабочего дня, попали в многокилометровую пробку. Автомобильный затор в час пик сформировался из-за ремонтных работ на ж/д переезде №3 на улице Фрунзе.

Пробка протяженностью до ВМЗ. Движение в обе стороны осуществляется по одной полосе, рассказал редакции TagilCity.ru один из очевидцев.