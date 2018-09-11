Пробка образовалась из-за ремонта ж/д переезда №3 в Нижнем Тагиле

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11 сентября в час-пик в Нижнем Тагиле образовалась пробка из-за ремонта ж/д переезда на улице Фрунзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
11 сентября водители Нижнего Тагила, возвращаясь домой после рабочего дня, попали в многокилометровую пробку. Автомобильный затор в час пик сформировался из-за ремонтных работ на ж/д переезде №3 на улице Фрунзе.
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Пробка протяженностью до ВМЗ. Движение в обе стороны осуществляется по одной полосе, рассказал редакции TagilCity.ru один из очевидцев.
Ремонт на данном ж/д переезде должен быть закончен до 20 сентября согласно договоренности с директором МУП «Тагилдорстрой», которые осуществляют работы.
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