Ремонт дорожного покрытия на улице Ермака выполнен в Нижнем Тагиле

11 сентября на улице Ермака в Нижнем Тагиле прошел осмотр участка дороги, на котором проводился ремонт.

Члены комиссии выявили некоторые нарушения. Подрядчик не обеспечил поперечный уклон с одного из бордюров и занизил бордюры в створе пешеходных переходов.

Недостатки будут устранены в 10-дневный срок. Замечаний к качеству асфальтирования не возникло.

Комиссия внесла предложение обустроить новые пешеходные переходы на улицах Ермака и Береговая-Краснокаменская. Разработкой технического задания займется управление городским хозяйством.