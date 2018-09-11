Ремонт дорожного покрытия на улице Ермака выполнен в Нижнем Тагиле

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Конкурсная комиссия провела осмотр участка отремонтированной дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле. Были выявлены лишь незначительные замечания.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил без ям»
11 сентября на улице Ермака в Нижнем Тагиле прошел осмотр участка дороги, на котором проводился ремонт.
Члены комиссии выявили некоторые нарушения. Подрядчик не обеспечил поперечный уклон с одного из бордюров и занизил бордюры в створе пешеходных переходов.
Недостатки будут устранены в 10-дневный срок. Замечаний к качеству асфальтирования не возникло.
Комиссия внесла предложение обустроить новые пешеходные переходы на улицах Ермака и Береговая-Краснокаменская. Разработкой технического задания займется управление городским хозяйством.
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Как только будут готовы результаты вырубок асфальтобетона, будут подписаны акты ввода в эксплуатацию отремонтированного участка.
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