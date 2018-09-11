Служебный автомобиль мэра Среднеуральска попал на штрафстоянку

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Служебный автомобиль мэра Среднеуральска оказался на штрафстоянке в первый рабочий день чиновника после отпуска.
Служебное авто мэра Среднеуральска было доставлено на штрафстоянку. В этот день чиновник вышел из отпуска. Как оказалось, машина была припаркована в неположенном месте. Также отмечается, что автомобиль Hyundai i40, на котором передвигается градоначальник, оснащен системой экстренной связи с губернатором Свердловской области. Таким образом, из-за неправильной парковки город остался без экстренной связи, пишет URA.RU.
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Фото: Ura.ru
В ГУ МВД по Свердловской области сказали, что перед законом все равны и если нарушение имело место быть, то за него придется отвечать.
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