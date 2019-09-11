ФАС России нашла нарушения в конкурсной документации на мост через Тагильский пруд

Напомним, после двух несостоявшихся аукционов мэрия намеревалась определить подрядчика путём запроса предложений, однако ни одна из компаний не заявилась. Кроме того, 4 сентября в ФАС России была подана жалоба. Как пояснили в ведомстве, основания в заявлении не подтвердились, но были выявлены другие нарушения.

Полный текст решения, как пояснили в ФАС, будет готов до 12 сентября. В администрации Нижнего Тагила обещали прокомментировать предписание после ознакомления. Как рассказали источники TagilCity.ru в мэрии, нарушение может быть связано с тем, что цена на гарантию от потенциального подрядчика была снижена с 1,2 миллиарда рублей почти вдвое.

Мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский мост был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки. Он предложил «не истерить», а спокойно продолжать работу. Накануне в Нижний Тагил приезжал министр транспорта Свердловской области Василий Старков, однако в ведомстве пояснили, что цель его визита была связана с проверкой выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».