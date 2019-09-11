ФАС России нашла нарушения в конкурсной документации на мост через Тагильский пруд
ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий определения подрядчика на строительство моста через Тагильский пруд, сообщила TagilCity.ru пресс-служба ведомства. За проводимую «Службой заказчика горхозяйства» закупку администрации Нижнего Тагила было выдано предписание.
Напомним, после двух несостоявшихся аукционов мэрия намеревалась определить подрядчика путём запроса предложений, однако ни одна из компаний не заявилась. Кроме того, 4 сентября в ФАС России была подана жалоба. Как пояснили в ведомстве, основания в заявлении не подтвердились, но были выявлены другие нарушения.
Рассмотрение указанной жалобы состоялось 6 сентября. В ходе заседания Комиссии ФАС России доводы жалобы не подтвердились, однако были выявлены нарушения законодательства о госзакупках в ходе внеплановой проверки, в связи с чем заказчику было выдано предписание,рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Отметим, что уполномоченный орган за проведение закупки — Служба заказчика городского хозяйства, возглавляемая Борисом Моровым. Жалобу подала компания «Уралстроймонтаж».
Полный текст решения, как пояснили в ФАС, будет готов до 12 сентября. В администрации Нижнего Тагила обещали прокомментировать предписание после ознакомления. Как рассказали источники TagilCity.ru в мэрии, нарушение может быть связано с тем, что цена на гарантию от потенциального подрядчика была снижена с 1,2 миллиарда рублей почти вдвое.
Мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский мост был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки. Он предложил «не истерить», а спокойно продолжать работу. Накануне в Нижний Тагил приезжал министр транспорта Свердловской области Василий Старков, однако в ведомстве пояснили, что цель его визита была связана с проверкой выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».