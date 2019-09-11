Круживший два часа над Екатеринбургом самолет вернулся в Кольцово
Сегодня, 08:35ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Борт авиакомпании IFly, вылетевший из Кольцово в Китай, два часа кружил над аэропортом, а затем вернулся назад, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, причиной возвращения стал не срабатывающий датчик. О какой именно поломке идет речь — не уточняется. Однако несколько пассажиров самолета рассказали журналистам, что в момент взлета в салоне ощущался запах керосина. Бортпроводники пояснили, что это связано с тем, что самолет недавно заправили.
Приземление в Кольцово прошло в штатном режиме, никто не пострадал. У трапа пассажиров ожидали медики и МЧС, однако их помощь не потребовалась.
После вынужденной посадки пассажирам вернули багаж и выдали сэндвичи. Получит горячее питание, по их словам, они смогли только утром. Также сообщается, что им не предложили размещение в гостинице. Согласно данным с электронного табло аэропорта, вылет запланирован на 10 часов утра.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей