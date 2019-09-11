Круживший два часа над Екатеринбургом самолет вернулся в Кольцово

По предварительной информации, причиной возвращения стал не срабатывающий датчик. О какой именно поломке идет речь — не уточняется. Однако несколько пассажиров самолета рассказали журналистам, что в момент взлета в салоне ощущался запах керосина. Бортпроводники пояснили, что это связано с тем, что самолет недавно заправили.

Приземление в Кольцово прошло в штатном режиме, никто не пострадал. У трапа пассажиров ожидали медики и МЧС, однако их помощь не потребовалась.