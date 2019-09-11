В Нижнем Тагиле специальная комиссия осмотрела три объекта БКАД

Специалисты осмотрели дороги на улицах Гагарина, Правды и проезде Садоводов. Как рассказал заместитель главы СЗГХ Николай Новиков, по проезду Садоводов и улице Гагарина к подрядчикам замечаний нет. Единственный недочёт был устранён в ходе приёмной комиссии.

Но мы смотрим не только соответствие проекту, но и то, како бъект вписывается в окружающую городскую среду. В этой связи комиссией дан ряд рекомендаций главам администраций районов и служб, участвующих в эксплуатационном содержании дорог, где располагаются объекты БКАД. Не только отремонтированный участок, но и весь облик улицы должен иметь завершенный, праздничный вид,отметил Новиков.

16 сентября комиссия осмотрит ремонт дороги на улице Учительская. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на участке уже уложен асфальт в два слоя. Сейчас ведутся работы по устройству съездов, парковочных карманов и газонов.

Напомним, 10 сентября объекты БКАД в Нижнем Тагиле осматривал министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Если проверку пройдёт первый, то уже в следующем году город получит полмиллиарда рублей на второй этап нацпроекта.