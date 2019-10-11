В Екатеринбурге разбираются с последствиями авариной посадки военного самолета
Сегодня, 12:34ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала второй день авиакомпании разбираются с последствиями аварийной посадки самолета в Кольцово, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что пассажирам, пострадавшим от задержки рейсов, выплатят компенсацию. Точное число пострадавших и суммы выплат уточняются.
Кроме того, по данным на 10 часов утра 11 октября, отставание в расписании пока не ликвидировано. Причиной отставания является поздний прилет вчерашних рейсов в Екатеринбург — самолеты задерживались на два-четыре часа.
Напомним, 10 октября в Кольцово свершил аварийную посадку военный самолет, у него не вышли шасси, и борт сел «на брюхо». Экипаж самолета не пострадал, удалось предотвратить возгорание. Однако работа Кольцово была парализована почти шесть часов. Авиасообщение возобновили в 17.30 по местному времени.
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