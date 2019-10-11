В Екатеринбурге разбираются с последствиями авариной посадки военного самолета

Вчера в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что пассажирам, пострадавшим от задержки рейсов, выплатят компенсацию. Точное число пострадавших и суммы выплат уточняются.

Кроме того, по данным на 10 часов утра 11 октября, отставание в расписании пока не ликвидировано. Причиной отставания является поздний прилет вчерашних рейсов в Екатеринбург — самолеты задерживались на два-четыре часа.

Напомним, 10 октября в Кольцово свершил аварийную посадку военный самолет, у него не вышли шасси, и борт сел «на брюхо». Экипаж самолета не пострадал, удалось предотвратить возгорание. Однако работа Кольцово была парализована почти шесть часов. Авиасообщение возобновили в 17.30 по местному времени.