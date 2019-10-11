В Нижнем Тагиле 14 октября начнётся ремонт теплотрассы на улице Минина
Сегодня, 11:21ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 14 по 17 октября движение авто на улице Минина закроют. На этом участке будет проводиться ремонт теплотрассы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Работы будет проводить МУП «Тагилэнерго». Согласно постановлению мэрии, дорога на улице Минина на всё время ремонта будет закрыта полностью — от улицы Черноморская до Огнеупорной.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 16 сентября.
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