Из Екатеринбурга до Алапаевска в рамках проекта «Императорский маршрут» будет запущен брендированный вагон, посвящённый 300-летней истории Дома Романовых, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Со следующей недели вагон будет запущен в составе обычной пригородной электрички, а с 1 января это будет самостоятельный туристический маршрут. Сегодня на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге прошла презентация брендированного вагона. Напомним, Свердловская область с 2018 года является участником историко-культурного проекта «Императорский маршрут». Одним из включённых в маршрут объектов является музей «Напольная школа» в Алапаевске.

