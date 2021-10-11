Камеры для автоматического сбора платы за проезд по трассам появятся на Урале

Первые камеры системы Free Flow («Свободный поток») появятся в Свердловской области в течение ближайших лет, сообщает E1.
Сначала комплексы будут установлены на платных участках скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». Такое решение позволит отказаться от установки пунктов сбора оплаты — камера будет идентифицировать автомобили по регистрационным номерам.
Водителю будет даваться несколько дней на оплату проезда. Если автовладелец не успеет оплатить выставленный счет, его ожидает штраф. Подобная система уже действует в столичном регионе на центральной кольцевой автодороге.
Планируется, что трасса М-12 будет построена к 2024-му году. Там, где магистраль пройдет по уже существующим дорогам, плату за проезд взиматься не будет.
Напомним, новый автобан М-12 будет построен по поручению президента России Владимира Путина. Он свяжет Москву, Казань и Екатеринбург уже к 2024-му году.