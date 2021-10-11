Камеры для автоматического сбора платы за проезд по трассам появятся на Урале

На платных участках трасс Свердловской области появятся комплексы, которые будут автоматически выставлять автовладельцам счета за проезд. Плату будут собирать только на новых участках автобанов.

Первые камеры системы Free Flow («Свободный поток») появятся в Свердловской области в течение ближайших лет, сообщает E1. Сначала комплексы будут установлены на платных участках скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург». Такое решение позволит отказаться от установки пунктов сбора оплаты — камера будет идентифицировать автомобили по регистрационным номерам. Водителю будет даваться несколько дней на оплату проезда. Если автовладелец не успеет оплатить выставленный счет, его ожидает штраф. Подобная система уже действует в столичном регионе на центральной кольцевой автодороге. Планируется, что трасса М-12 будет построена к 2024-му году. Там, где магистраль пройдет по уже существующим дорогам, плату за проезд взиматься не будет. Напомним, новый автобан М-12 будет построен по поручению президента России Владимира Путина. Он свяжет Москву, Казань и Екатеринбург уже к 2024-му году. Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

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