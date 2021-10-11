Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая в Нижнем Тагиле

Желтые линии новой зигзагообразной разметки начали наносить в Нижнем Тагиле, сообщает муниципальное предприятие «Сигнал-3».
Новым ГОСТом 1.17.2 такая разметка обозначает остановки электротранспорта там, где рельсы идут посреди проезжей части дороги, и отсутствует приподнятая остановочная площадка у путей.
Зигзагообразная линия уже нанесена на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, вскоре дорожники обещают нанести новую разметку и у других остановках трамвая.
Напомним, разметка появится на специальных выделенных дорожках для самокатов и велосипедов в Екатеринбурге.