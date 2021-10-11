Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая в Нижнем Тагиле

Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая в Нижнем Тагиле
Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке трамвая в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:21ТранспортФото: 1МI
Первая зигзагообразная разметка появилась на остановке «Центральный рынок» в Нижнем Тагиле. Разметка 1.17.2 нового стандарта обозначает остановку электротранспорта.

Желтые линии новой зигзагообразной разметки начали наносить в Нижнем Тагиле, сообщает муниципальное предприятие «Сигнал-3».

Новым ГОСТом 1.17.2 такая разметка обозначает остановки электротранспорта там, где рельсы идут посреди проезжей части дороги, и отсутствует приподнятая остановочная площадка у путей.

Фото:страница группы МБУ "Сигнал-3" Нижний Тагил "ВКонтакте"

Зигзагообразная линия уже нанесена на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, вскоре дорожники обещают нанести новую разметку и у других остановках трамвая.

Напомним, разметка появится на специальных выделенных дорожках для самокатов и велосипедов в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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