В Нижнем Тагиле в 2020 году внедрят новую схему движения общественного транспорта

В Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила сейчас транспорт курсирует по 30 маршрутам. Как сообщает директор СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко, перевозчики намерены сократить число маршрутов вдвое, так как многие из них дублируют друг друга. Кроме того, все маршрутки планируется заменить на ПАЗы, которые более вместительны. Обновить автопарк планируется в первой половине 2020 года. На линии выйдут порядка 190 автобусов.