В Нижнем Тагиле в 2020 году внедрят новую схему движения общественного транспорта
Сегодня, 15:25ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется внедрение новой схемы движения общественного транспорта. «Газели» заменят ПАЗы, а также уберут дублирующие друг друга маршруты, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила сейчас транспорт курсирует по 30 маршрутам. Как сообщает директор СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко, перевозчики намерены сократить число маршрутов вдвое, так как многие из них дублируют друг друга. Кроме того, все маршрутки планируется заменить на ПАЗы, которые более вместительны. Обновить автопарк планируется в первой половине 2020 года. На линии выйдут порядка 190 автобусов.
В период внедрения новых маршрутов перевозчики будут проводить анализ пассажиропотока и менять схемы и графики движения для достижения наибольшего удобства для пассажиров.
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