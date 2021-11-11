Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

Вылет должен был быть в 09:55 10 ноября. Нам объявили, что самолет сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили. Вроде как сейчас на шесть утра по местному времени стоит вылет. Но постоянно переносят,рассказала изданию пассажирка.