Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета
Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета
Сегодня, 09:01ТранспортФото: 1МI
Из-за сломавшегося самолета в Египте туристы не могут вернуться в Екатеринбург. Задержка рейса составляет более 20 часов.

Борт авиакомпании S7 сломался в аэропорту Египта, десятки туристов из Екатеринбурга почти сутки не могут вернуться домой, сообщает E1 со ссылкой на источник.

Вылет должен был быть в 09:55 10 ноября. Нам объявили, что самолет сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили. Вроде как сейчас на шесть утра по местному времени стоит вылет. Но постоянно переносят,рассказала изданию пассажирка.

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга ожидается прилет самолета (по табло) в 14:45.

Напомним, 31 октября текущего года в аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании PegasFly больше суток не могли вылететь в Анталью. У некоторых пассажиров на исходе был срок действия ПЦР-тестов, другие не успели на спортивные соревнования. Людям дали холодное питание, но не предоставили точной информации о времени вылета.

Материалы по теме:
пассажирыЕгипетзадержка вылетаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы