Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

Борт авиакомпании S7 сломался в аэропорту Египта, десятки туристов из Екатеринбурга почти сутки не могут вернуться домой, сообщает E1 со ссылкой на источник.
Вылет должен был быть в 09:55 10 ноября. Нам объявили, что самолет сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили. Вроде как сейчас на шесть утра по местному времени стоит вылет. Но постоянно переносят,рассказала изданию пассажирка.
В аэропорту Кольцово Екатеринбурга ожидается прилет самолета (по табло) в 14:45.
Напомним, 31 октября текущего года в аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании PegasFly больше суток не могли вылететь в Анталью. У некоторых пассажиров на исходе был срок действия ПЦР-тестов, другие не успели на спортивные соревнования. Людям дали холодное питание, но не предоставили точной информации о времени вылета.