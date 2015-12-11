Как выбрать кунг для Mitsubishi L200?

Кунг - современный тюнинг пикапа

Многие владельцы пикапов любят тюнинговать свои автомобили, придавая им не только новый внешний вид, но и значительно улучшая характеристики. Например, закрытый багажник, позволяющий перевозить грузы в тепле, сухости и под надежной защитой, является едва ли не первой вещью, которую приобретают владельцы пикапов. Такой дополнительный обвес называется кунг, что расшифровывается как «кузов унифицированный нормальных габаритов». Для Mitsubishi L200 кунг можно подобрать в нескольких различных вариациях.

Виды кунгов

FullBox – объемный кунг, увеличивающий объем багажника до 100%, или же просто крышка на багажник, которая надежно запирается, но крадет полезный объем. Вы можете заказать полноценную кабину, с окнами и задней дверью, позволяющую даже переночевать внутри.

StarBox – уменьшенный вариант, имеющий вид крытого багажника. Кунг на Мицубиси L200 может быть простым и удлиненным, продаваться полностью покрашенным в цвет автомобиля или только загрунтованным, а также в обязательном порядке оснащенным габаритами, стоп-сигналами, поворотами и дополнительными амортизаторами.

Обратите внимание на материал

Материал, из которого изготавливают кунги для пикапов L200, также может быть разным.