«Начнём с понедельника». Запуск автобусов ПАЗ по маршруту №22 Нижнего Тагила снова откладывается
11 декабря 2015, 16:20ТранспортПавел Щербина
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Проблема автобуса маршрута №22 не нашла решения, но получила продолжение.
Сюжеты: Нижний Тагил
TagilCity.ru напоминает, комфортный и вместительный автобус в прошлом был заменён маршрутными «Газелями», что вызвало недовольство многих пассажиров. Прежде всего, пенсионеров и инвалидов, которым трудно забираться на высокие ступени, пристёгиваться или закрывать за собой двери в салон.
1 декабря транспортники пообещали, что в скором времени «Газели» будут заменены автобусом марки «ПАЗ». Сейчас представители ООО «Фирма ТАС» признают, что реализовать идею сразу не удалось:
Вчера и сегодня на маршрут выходили две «Газели», со следующего понедельника планируется заменить их автобусом ПАЗ.
Получится ли с нового понедельника перевозить пассажиров по-новому – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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