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«Начнём с понедельника». Запуск автобусов ПАЗ по маршруту №22 Нижнего Тагила снова откладывается
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Начнём с понедельника». Запуск автобусов ПАЗ по маршруту №22 Нижнего Тагила снова откладывается

11 декабря 2015, 16:20ТранспортПавел Щербина
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