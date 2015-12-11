«Начнём с понедельника». Запуск автобусов ПАЗ по маршруту №22 Нижнего Тагила снова откладывается

TagilCity.ru напоминает, комфортный и вместительный автобус в прошлом был заменён маршрутными «Газелями», что вызвало недовольство многих пассажиров. Прежде всего, пенсионеров и инвалидов, которым трудно забираться на высокие ступени, пристёгиваться или закрывать за собой двери в салон.

1 декабря транспортники пообещали, что в скором времени «Газели» будут заменены автобусом марки «ПАЗ». Сейчас представители ООО «Фирма ТАС» признают, что реализовать идею сразу не удалось:

Вчера и сегодня на маршрут выходили две «Газели», со следующего понедельника планируется заменить их автобусом ПАЗ.

Получится ли с нового понедельника перевозить пассажиров по-новому – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.