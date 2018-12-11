Екатеринбуржец поджёг автомобиль незнакомого человека из мести

7 декабря во дворе дома на улице Родонитовая загорелась иномарка Citroen. После того как огонь удалось погасить, правоохранительные органы опросили свидетелей и приступили к розыску подозреваемого мужчины.

Через некоторое время экипаж ДПС обнаружил предполагаемого злоумышленника, который при виде полиции, попытался скрыться на своём автомобиле. После задержания мужчина сознался, что поджёг Citroen потому что некогда между его водителем и задержанным произошло ссора на дороге. Восстановить справедливость обиженный екатеринбуржец решил при помощи четырёхлитровой канистры с бензином, из которой облил машину обидчика и устроил пожар.