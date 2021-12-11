Екатеринбуржцы собирают подписи против сокращения маршрута электрички до Тагила

В Екатеринбурге жители одного из районов высказали недовольство сокращением маршрута электропоезда № 6459 Екатеринбург — Нижний Тагил. По словам горожан, на этой электричке они добирались до работы в центре столицы Урала. Однако из-за отмены ряда остановок, в том числе, на Вторчермете, им придётся искать другие способы добраться на место службы.