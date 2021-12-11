Екатеринбуржцы собирают подписи против сокращения маршрута электрички до Тагила

Екатеринбуржцы собирают подписи против сокращения маршрута электрички до Тагила
Екатеринбуржцы собирают подписи против сокращения маршрута электрички до Тагила
Сегодня, 19:35ТранспортФото: 1МI
Жители Вторчермета выступили против сокращения маршрута электропоезда № 6459 Екатеринбург — Нижний Тагил. Из-за отмены ряда остановок, горожане вынуждены искать альтернативные способы добраться на работу в центр столицы Урала. Активисты уже собирают подписи.

В Екатеринбурге жители одного из районов высказали недовольство сокращением маршрута электропоезда № 6459 Екатеринбург — Нижний Тагил. По словам горожан, на этой электричке они добирались до работы в центре столицы Урала. Однако из-за отмены ряда остановок, в том числе, на Вторчермете, им придётся искать другие способы добраться на место службы.

Минтранс Свердловской области сократил часть остановок электрички № 6459 из-за снижения пассажиропотока. В частности, на зимнее время с 12 декабря будут отменены стоянки на станциях Вторчермет, Уктус, Ботаническая и Лесотехническая, пишет Е1.

В ведомстве изданию сообщили, что получали только частные жалобы, коллективных не было.

Сюжеты:
Екатеринбург
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