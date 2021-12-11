Екатеринбуржцы собирают подписи против сокращения маршрута электрички до Тагила

В Екатеринбурге жители одного из районов высказали недовольство сокращением маршрута электропоезда № 6459 Екатеринбург — Нижний Тагил. По словам горожан, на этой электричке они добирались до работы в центре столицы Урала. Однако из-за отмены ряда остановок, в том числе, на Вторчермете, им придётся искать другие способы добраться на место службы.
Минтранс Свердловской области сократил часть остановок электрички № 6459 из-за снижения пассажиропотока. В частности, на зимнее время с 12 декабря будут отменены стоянки на станциях Вторчермет, Уктус, Ботаническая и Лесотехническая, пишет Е1.
В ведомстве изданию сообщили, что получали только частные жалобы, коллективных не было.