Должникам по штрафам и алиментам запретят сдавать на водительские права
Министерство юстиции России обнародовало список государственных услуг, в которых планируется отказывать должникам по штрафам, алиментам или обязанным возместить вред от своего преступления. Пока человек не расплатился, у него не примут экзамены на водительские права. Кроме того, должник не сможет зарегистрировать автомобиль.
Ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства. Тем самым чуть приоткрыта интрига над тем, какие государственные двери планируется закрыть для должников. Напомним, что сейчас активно обсуждается идея предусмотреть в законе запрет на предоставление определенным категориям должников некоторых государственных услуг.
В прошлом году уже было сообщение, что министерство юстиции приступило к разработке соответствующего законопроекта. Планируется, что нужное положение будет прописано в Законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Сам список услуг тогда не раскрывался. В обществе звучали разные предположения вплоть до достаточно экзотической идеи не принимать в ЗАГСах заявления о свадьбе от должников.
Как бы то ни было, сейчас в списке минюста оказалось три пункта. Кроме регистрации автомобилей и экзаменов на права должникам будет недоступна регистрация товарных знаков.
Логика такая: если человек имеет какие-то долги перед казной (задолжал по штрафам или каким-то налоговым недоимкам), то государство вправе отказать ему в каких-то услугах, не являющихся жизненно важными. Точно так же государство вправе вступиться за тех, кто пострадал от должников - жертв их преступлений. Или поддержать детей, чьи отцы ударились в бега, тем, что не примет отцов-алиментщиков в каких-то важных кабинетах. А это, мол, заставит должников задуматься.
По большому счету интрига, каким будет список в окончательном виде, еще сохраняется. Сейчас заканчивается общественное обсуждение проекта постановления правительства. Но пока еще нет главного - закона. В проекте есть ссылка на статью 10.1 Закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Но найти в самом законе такую статью невозможно, она существует только в проектах.
Так что нельзя исключать, что пока суд да дело, список запретных госуслуг может быть расширен. Понятно, что некоторые госуслуги нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах. Скажем, невозможно запретить должнику регистрировать ребенка, пользоваться поликлиникой и т.п. Но некоторые эксперты предлагают запретить выдавать таким должникам лицензии на оружие.