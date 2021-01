Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов

Тагильчане рассказали, что из-за морозов увеличилось ожидание маршруток, а счастливчикам внутри автобусов приходится ехать в толкучке.

По словам одного из подписчиков TagilCity.ru, 12 января с 6.45 он прождал полчаса на остановке у Рудоуправления автобус №25Р. Затем мужчина вызвал такси, которое через 20 минут тоже отказалось забирать пассажира, ссылаясь на нехватку машин. В итоге пришлось ехать с пересадками на двух автобусах, где в толпе в салоне замерзли ноги… Причем еще и пол был скользкий, как на катке…написал пользователь Antonio Ugoo. Подписчица Валентина в этот вторник ждала автобус №32 на остановке в 7.20. Он приехал по расписанию, но не остановился. Водитель просто развёл руками, потому что автобус был забит до такой степени, что даже останавливаться было бесполезно,поделилась женщина. Подписчица Ирина отметила, что с Тагилстроя в центр города ходит один маршрут №34, ждать его приходится очень долго и ехать без какой-либо дистанции. Идут полные. Одно что боремся с вирусом, так теперь ещё и морозы,написала подписчица. Однако не все тагильчане недовольны работой городского транспорта. Некоторые похвалили компании-перевозчиков. Валентина отметила, что маршрут №6 ходит «как часы». Чаще всего водители приезжают на конечную возле Урала минут за 15-20, и люди ждут отправления, сидя в автобусе. Это очень радует, особенно в сегодняшней ситуации!отметила подписчица. Редакция TagilCity.ru спросила у компаний, занимающихся перевозками, как они подготовились к работе в условиях холодов. В компании «Союз-НТ», крупнейшем перевозчике Нижнего Тагила, рассказали о готовности транспорта к работе в морозы. Сбоев на маршрутах компании не было, утверждает перевозчик. На среду планируем уменьшение интервала между поездками, чтобы вообще не простаивали на конечных маршрутах. Автобусы будут ходить друг за другом,рассказал TagilCity.ru механик по выпуску транспорта Дмитрий Медведев. В случае сбоев работы транспорта компании и возникшим вопросам горожанам можно обратиться по телефонам 47-88-06 и 47-88-07. В «СТК „Строитель Т“» пояснили, что транспорт ходит по расписанию, несмотря на холодную погоду. Там не планируют увеличивать количество транспорта и сокращать время между маршрутами. В «Фирме ТАС», которая занимается перевозками в Дзержинском районе, от комментария по телефону отказались. Редакция отправила официальный запрос. Напомним, с 12 января в Нижнем Тагиле понизилась температура воздуха, в течение дня она достигала -30 градусов, а в ночь на 13 января на севере регионе ожидается температура до -42 градусов.

