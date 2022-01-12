Начался второй этап реконструкции дорог на Тагилстрой

В Нижнем Тагиле продолжается реконструкция дорог на улице Октябрьской революции и Циолковского. Какие работы выполнят в этом году и когда планируют открыть полноценное движение на Тагилстрой, редакции TagilCity.ru рассказал гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

2 января строители приступили ко второй очереди реконструкции дорог на улице Октябрьской революции — от улицы Серова до улицы Газетной. Сейчас они демонтируют дорожное покрытие на участке и продолжают отсыпку дороги в районе очистных сооружений на перекрестке улиц Серова—Октябрьской революции. В следующем месяце подрядчик приступит к замене коммуникаций. С февраля планируем начать прокладывать водовод и ливневую канализацию по Октябрьской революции в сторону пруда и параллельно делать выемку дорожного полотна, рассказал редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко. Проектная документация Весной, по его словам, строители завершат реконструкцию моста на Циолковского и подъездов к нему: смонтируют трамвайные пути и уложат постоянный асфальт. При этом УСМ постарается не закрывать главную транспортную артерию на Тагилстрой. Мы можем выполнить одну сторону в чистовом виде, перенаправить движение на другую сторону и поменять временный асфальт на постоянный. При таком варианте необходимости в остановке движения не будет, сказал он. В этом году работы второго этапа будут полностью завершены, а вот когда подрядчик приступит к третьей очереди, будет зависеть от объемов финансирования. График работ на объекте зависит от финансирования, порядок которого прописан в допсоглашении. В наших планах — закончить все работы до конца года, но для этого требуются порядка 700 млн, пока что у нас с муниципалитетом устная договоренность о 300 млн рублей. Этого объема хватит на завершение второй очереди,сказал гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко. Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» выиграл конкурс на реконструкцию дорог и инженерных сетей в три этапа: на ул. Циолковского от ул. Октябрьской революции до ул. Индустриальной, включая мост через ж/д пути; на ул. Октябрьской революции сначала от ул. Серова до Газетной, затем — до ул. Заводской. Общая стоимость контракта составила 1 млрд 65 млн рублей, затем сумма возросла до 1 млрд 334 млн рублей. Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году

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