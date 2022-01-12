Перевозчик ищет проехавшего по закрытому ж/д переезду водителя тагильского автобуса

Перевозчик ищет проехавшего по закрытому ж/д переезду водителя тагильского автобуса
Перевозчик ищет проехавшего по закрытому ж/д переезду водителя тагильского автобуса
Сегодня, 11:21ТранспортФото: 1MI
В транспортной компании «Техноком» проводится внутренняя проверка по автобусу, который проехал по закрытому ж/д переезду на улице Балакинской в Нижнем Тагиле.

На данный момент устанавливается личность водителя маршрута № 34, грубо нарушившего правила ПДД, рассказали TagilCity.ru в «Технокоме».

Со стороны компании водителя ждет выговор и штраф. В ГИБДД также известно об инциденте. Они проводят свою проверку. Скорее всего водителя лишат прав,сообщили редакции в компании-перевозчике.

Согласно правилам ПДД, водителю, нарушившему правила переезда ж/д путей, грозит штраф 5 тысяч рублей или водительских лишение прав на срок от трех до шести месяцев.

Напомним, вчера, 11 января, тагильчанин снял на видео, как автобус № 34, следующий по маршруту ГГМ — Рудник, проехал на красный сигнал светофора и мимо закрывающегося шлагбаума на ж/д переезде на улице Балакинской. В это время в салоне рейсового автобуса находились пассажиры.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
нарушениеавтобусж/д переездНижний Тагил
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