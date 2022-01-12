Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:22ТранспортФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Теперь с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле можно поворачивать направо на Вагонку. При этом выезд в обратном направлении — на путепровод с Индустриальной пока запрещен. Однако тагильские водители нарушают правила и едут под знак.

Утром 12 января специалисты МУП «Сигнал-3» занимались установкой новых дорожных знаков при выезде с моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Как рассказали TagilCity.ru автолюбители, проезд направо с путепровода на улицу Индустриальную разрешили.

Наконец-то на Вагонку можно будет уехать без петляний через весь Тагил, поделился с редакцией TagilCity.ru подписчик Александр.

Фото:скриншот с камер «Сети Тагила»

Источник редакции рассказал, что в ближайшее время на мосту на Циолковского планируют открыть и выезд с Индустриальной. Пока на перекрестке расположен дорожный знак, что автомобилям разрешено ехать только направо — дальше по Индустриальной.

Мы пока изучаем эту возможность, изучаем потоки, поделился с TagilCity.ru и. о. начальника Управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Однако среди тагильских водителей находятся и те, кто уже «открыли» для себя движение по мосту с Индустриальной со стороны Восточного шоссе.

Фото:скриншот с камер «Сети Тагила»

Всегда найдутся «олени», которые будут нарушать. Не думают головой, что только создают аварийную ситуацию — светофоры еще не настроены, им приходится пропускать целый поток, чтобы повернуть налево, поделился с поделился с TagilCity.ru другой автолюбитель Роман.

Движение по мосту на Циолковского осуществляется только по двум полосам, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее, а также максимально соблюдать ПДД во время проезда по путепроводу. Как показала практика, после открытия проезда из-за небольшой аварии движение по мосту было затруднено - образовался затор.

Напомним, открытие моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, по мнению тагильчан, стало одним из самых ожидаемых событий в конце 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мостоткрытие мостареконструкция мостаВячеслав СизовКТГ Мост на улице ЦиолковскогоАндрей Лебедев
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы