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13 февраля в честь открытия «Лыжни России» в Нижнем Тагиле ограничат въезд и выезд на парковку ФОКа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13 февраля в честь открытия «Лыжни России» в Нижнем Тагиле ограничат въезд и выезд на парковку ФОКа

12 февраля 2016, 10:45ТранспортАлександра Логинова
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