13 февраля в честь открытия «Лыжни России» в Нижнем Тагиле ограничат въезд и выезд на парковку ФОКа

Въезд и выезд личного транспорта на стоянку ФОКа будет ограничен, поэтому представители госавтоинспекции рекомендуют участникам и спортсменам по возможности воспользоваться общественным транспортом или оставлять свои автомобили на ближайших парковках предупреждают водителей Нижнего Тагила и пригорода.

Отметим, что ГГМ считается «спальным» районом - в нем располагается множество высоток. Удаленность от заводов делает этот район еще и экологически привлекательным. В связи с высокой заселенностью района существует острая проблема с парковками. Судя по предложению муниципалитета, все гости района в день открытия популярного спортивного мероприятия, приехавшие на ГГМ на авто, должны будут искать парковочные места во дворах или на соседних улицах. Станет ли это транспортным коллапсом или причиной множества мелких ДТП - покажет время и расскажет TagilCity.ru.