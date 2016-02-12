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На ремонт дорог в 2016 году требуется 400 миллионов, в Нижнем Тагиле есть только 156
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ремонт дорог в 2016 году требуется 400 миллионов, в Нижнем Тагиле есть только 156

12 февраля 2016, 09:15ТранспортДенис Таратонов
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