На ремонт дорог в 2016 году требуется 400 миллионов, в Нижнем Тагиле есть только 156

На совещании были озвучены цифры, которые говорили о крайней недостаточности финансирования работ в этом направлении. По словам директора «Службы заказчика» Александра Полушина, на проведение работ и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна в этом году понадобится порядка 400 миллионов рублей, а из бюджета собираются выделить лишь 156 миллионов. Выделенных средств явно недостаточно.

Своё решение этой проблемы предложил Сергей Носов:

У муниципалитета существует дебиторская задолженность в размере около четверти миллиарда рублей. С организациями, отвечающими за содержание и ремонт дорог, будем расплачиваться по принципу пятьдесят на пятьдесят. Половина средств пойдет «живыми деньгами», другая половина — «дебиторкой» сказал он.

Такой подход может сработать, только неясно, как тогда будут расплачиваться с рабочими организации, занимающиеся дорожными работами? Уже сейчас в «Тагилдорстрое» обсуждают возможность сокращения у работников рабочей недели до 4-х дней. Впрочем, вопрос дорог более глобальный, поэтому неудивительно, что он имеет приоритет.

Мэр выделил две недели на проработку вариантов решения дорожного вопроса. При этом он подчеркнул, что, несмотря ни на что, качество дорожных работ должно быть выполнено на самом высшем уровне.

Из-за не лучшего качества дорог автомобилю может потребоваться ремонт. Но где найти лучших мастеров по ремонту авто? Например, в Новосибирске ремонтом стартеров и генераторов занимается компания «Вольтаж Сибирь». Эта же организация занимается продажей автозапчастей.