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В Нижнем Тагиле появился мобильный пункт весового контроля грузовиков. За 12 дней выявлено 26 нарушителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле появился мобильный пункт весового контроля грузовиков. За 12 дней выявлено 26 нарушителей

12 февраля 2016, 17:35ТранспортДенис Таратонов
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