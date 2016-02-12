В Нижнем Тагиле появился мобильный пункт весового контроля грузовиков. За 12 дней выявлено 26 нарушителей

Администрация Нижнего Тагила приобрела мобильный пункт весового контроля. С начала февраля он встал на дежурство на дорогах города. Теперь водителям стоит поостеречься нарушать законодательство, ведь штраф составит 5 тысяч рублей.

В общественной организации «Тагил без ям» уверены, что данная мера необходима Нижнему Тагилу.

Никакого весового контроля у нас в городе не было. Ни мобильного, ни стационарного. А большегрузы ездят, нарушая весовой режим, и разрушают наши дороги. Городу давно был нужен такой пункт сказал председатель общественной организации.

Директор производственного предприятия «Сигнал-3» Сизов Вячеслав Владимирович рассказал о том, зачем был нужен этот пункт и какие это дало результаты:

Весовой контроль был приобретён не с целью наказать за перегруз, а с целью приучить водителей соблюдать законы. Чтобы везти тяжелый груз, необходимо получить разрешение в городе, ведь дороги общего пользования рассчитаны в основном на 10 тонн, а иные и меньше. Некоторые перевозчики грубо нарушают законы — возят по 20, 30, 40 тонн.

На федеральных дорогах стоят стационарные посты взвешивания, и там перевозчики уже научены, как нужно перевозить груз. А в городе они считают, что можно нарушать. Поэтому Главой города было принято решение о приобретении такого весового комплекса.

Мы работаем в городе с 1 февраля на пяти площадках. Они согласованы с ГИБДД и Администрацией Нижнего Тагила. К примеру, скоро будем работать на Салдинском тракте, на въезде в город. Работаем круглосуточно.

Результаты есть, было произведено около 200 взвешиваний. С перевесом оказались 26 из них. Мы думали, что это машины крупных торговых сетей нам тут дороги разрушают, но нет. Они, оказывается, идут все строго как положено. Больше нарушают наши местные предприниматели, те, которые возят бетон, лес или щебёнку. Их и наказываем.

Возможно, теперь дороги Нижнего Тагила не будут так часто требовать ремонта.