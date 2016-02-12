В Нижнем Тагиле прошла акция «День вежливого водителя» (ФОТО)

Сегодня воспитанники ДОУ «Гармония» №85 вместе с сотрудниками отделения пропаганды МВД России «Нижнетагильское» провели в Нижнем Тагиле акцию «День вежливого водителя». Целью проведения мероприятия является уменьшение травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях.

Прошел всего один месяц с начала года, а уже случилось 3 аварии, в которых пострадали юные участники дорожного движения. Они были пассажирами в автомобилях, попавших в ДТП.