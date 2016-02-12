В Нижнем Тагиле прошла акция «День вежливого водителя» (ФОТО)
12 февраля 2016, 16:25Транспорт
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Инспекторы и дети объяснили водителям как важно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня воспитанники ДОУ «Гармония» №85 вместе с сотрудниками отделения пропаганды МВД России «Нижнетагильское» провели в Нижнем Тагиле акцию «День вежливого водителя». Целью проведения мероприятия является уменьшение травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях.
Прошел всего один месяц с начала года, а уже случилось 3 аварии, в которых пострадали юные участники дорожного движения. Они были пассажирами в автомобилях, попавших в ДТП.
Потому воспитанники «Гармонии» с помощью стихов призывали водителей обеспечивать свой автомобиль безопасными устройствами для перевозки несовершеннолетних. А сотрудники отдела пропаганды рассказали им, какие детские кресла для этого лучшего всего приобретать.
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