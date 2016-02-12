В Верхней Салде у пьяного водителя за повторное нарушение ПДД конфисковали автомобиль
12 февраля 2016, 12:55Транспорт
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В прошлый раз его лишили водительских прав.
В суде Верхней Салды был вынесен приговор Ивану Носову. Мужчину признали виновным в повторном нарушении: он сел за руль своего автомобиля пьяным. При этом он уже имел наказание за аналогичное преступление. Тогда у него отняли водительские права.
Суд установил, что в конце ноября 2015 года нарушитель сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Позже его остановили сотрудники ДПС.
Ивана Носова приговорили к лишению прав еще на 2 года 6 месяцев и 300 часам исправительных работ. Также у нарушителя был конфискован личный автомобиль в доход государства.
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