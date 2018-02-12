Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 37 тыс. рублей за задержку рейса
12 февраля, 23:35Транспорт
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Задержка рейса по вине авиакомпании стоила перевозчику 37 тыс. рублей, которые отсудила опоздавшая пассажирка.
Сюжеты: Екатеринбург
Авиакомпания «Северный ветер» задержала рейс из Туниса в Москву. Из-за этого одна из пассажирок опоздала на стыковочный рейс до Екатеринбурга.
Отправление задержали на 12 часов, всего екатеринбурженка провела в здании аэропорта 13 часов и на свои деньги купила ещё один билет до Москвы.
После возвращения в Екатеринбург женщина подала в суд на перевозчика. Изначально она потребовала компенсацию в размере 100 тыс. рублей, однако суд, изучив подробности дела, взыскал с авиакомпании 37 тыс. Как сообщает «Областная газета», перевозчик подал апелляцию, но суд высшей инстанции оставил решение без изменения.
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