Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 37 тыс. рублей за задержку рейса

Авиакомпания «Северный ветер» задержала рейс из Туниса в Москву. Из-за этого одна из пассажирок опоздала на стыковочный рейс до Екатеринбурга.

Отправление задержали на 12 часов, всего екатеринбурженка провела в здании аэропорта 13 часов и на свои деньги купила ещё один билет до Москвы.

После возвращения в Екатеринбург женщина подала в суд на перевозчика. Изначально она потребовала компенсацию в размере 100 тыс. рублей, однако суд, изучив подробности дела, взыскал с авиакомпании 37 тыс. Как сообщает «Областная газета», перевозчик подал апелляцию, но суд высшей инстанции оставил решение без изменения.