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Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 37 тыс. рублей за задержку рейса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 37 тыс. рублей за задержку рейса

12 февраля, 23:35Транспорт
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