В Нижнем Тагиле изменится график движения трамвая № 3
Сегодня, 11:12ТранспортФото: «Тагильский Трамвай»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 13 февраля в Нижнем Тагиле на маршруте № 3 будет увеличено количество вагонов, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
С 6 до 9 утра вместо двух поездов в каждую сторону (интервал 19-21 минут) будет работать по три поезда в каждую сторону (интервал 9-21 минут). Кроме того, будет продлено время работы в вечерние часы. К большому кольцу (Островского — Ленина — Красный Камень — Выя — Островского) добавят два круга, а к малому кольцу (Островского — Выя — Красный Камень — Ленина — Островского) — три круга.
Предпоследний рейс маршрута № 15 (ГГМ — Новая Кушва) в будни и в выходные будет проезжать по маршруту ГГМ — пр. Ленина — пр. Мира — Красный Камень — Выя — ул. Островского — пр. Ленина — Новая Кушва.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей