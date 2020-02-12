В Нижнем Тагиле изменится график движения трамвая № 3

С 6 до 9 утра вместо двух поездов в каждую сторону (интервал 19-21 минут) будет работать по три поезда в каждую сторону (интервал 9-21 минут). Кроме того, будет продлено время работы в вечерние часы. К большому кольцу (Островского — Ленина — Красный Камень — Выя — Островского) добавят два круга, а к малому кольцу (Островского — Выя — Красный Камень — Ленина — Островского) — три круга.