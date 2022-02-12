За ремонт улицы Мира в Бродово в Горноуральском ГО тагильская фирма получит 5,8 млн

За ремонт улицы Мира в Бродово в Горноуральском ГО тагильская фирма получит 5,8 млн
За ремонт улицы Мира в Бродово в Горноуральском ГО тагильская фирма получит 5,8 млн
Сегодня, 11:59ТранспортФото: 1MI
Победителем закупки по ремонту дороги в селе Бродово в ГГО стало ООО «Аэродромдорстрой» из Нижнего Тагила.

Компания снизила начальную цену контракта более чем на 10%, с 6,6 до 5,8 миллиона рублей. Работы рассчитаны на три года, деньги из бюджета ГГО на них будут выделяться постепенно равными долями.

Ремонт дороги начнется 1 мая 2022 года и должен быть завершен к 1 августа 2024 года. Согласно техзаданию, планируется асфальтирование горячими смесями после обустройства основания, укрепление обочин щебнем, установка дорожных знаков и другие работы.

Все материалы должны соответствовать смете и должны быть сертифицированы. Гарантия на ремонт составит два года. При обнаружении дефектов в течении этого времени, подрядчику необходимо их устранить.

ООО «Аэродромдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2017 году, директором является Евгений Новоселов. Организация занимается строительством автомобильных дорог. Компания была подрядчиком в 27 госконтрактах для МКУ «Управление хозяйством ГГО», «МКУ «Служба заказчика», администрации Верхнесалдинского городского округа, и других заказчиков на сумму 74,7 миллиона рублей.

Напомним, в 2021 году ремонтом улиц Индустриальная и Декабристов в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также занималось ООО «Аэродромдорстрой».

Сюжеты:
ЭксклюзивПригородНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонт дорогБродовоНижний ТагилГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы