За ремонт улицы Мира в Бродово в Горноуральском ГО тагильская фирма получит 5,8 млн

Компания снизила начальную цену контракта более чем на 10%, с 6,6 до 5,8 миллиона рублей. Работы рассчитаны на три года, деньги из бюджета ГГО на них будут выделяться постепенно равными долями.
Ремонт дороги начнется 1 мая 2022 года и должен быть завершен к 1 августа 2024 года. Согласно техзаданию, планируется асфальтирование горячими смесями после обустройства основания, укрепление обочин щебнем, установка дорожных знаков и другие работы.
Все материалы должны соответствовать смете и должны быть сертифицированы. Гарантия на ремонт составит два года. При обнаружении дефектов в течении этого времени, подрядчику необходимо их устранить.
ООО «Аэродромдорстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2017 году, директором является Евгений Новоселов. Организация занимается строительством автомобильных дорог. Компания была подрядчиком в 27 госконтрактах для МКУ «Управление хозяйством ГГО», «МКУ «Служба заказчика», администрации Верхнесалдинского городского округа, и других заказчиков на сумму 74,7 миллиона рублей.
Напомним, в 2021 году ремонтом улиц Индустриальная и Декабристов в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также занималось ООО «Аэродромдорстрой».