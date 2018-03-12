Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

По информации очевидцев, водителя ВАЗа подрезала грузовая фура, после чего легковушка опрокинулась, ударилась об отбойник и вновь встала на колёса.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», после ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии и степень вины каждого участника будут установлены после проверки правоохранительными органами.