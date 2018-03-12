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Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

12 марта, 06:05Транспорт
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