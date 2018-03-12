Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)
12 марта, 06:05Транспорт
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На Кольцовском тракте произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и грузовой фуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 11 марта на Кольцовском тракте произошло столкновение фуры и автомобиля ВАЗ.
По информации очевидцев, водителя ВАЗа подрезала грузовая фура, после чего легковушка опрокинулась, ударилась об отбойник и вновь встала на колёса.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», после ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии и степень вины каждого участника будут установлены после проверки правоохранительными органами.
Видео: Инцидент Екатеринбург
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