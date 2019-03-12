Глава Екатеринбурга распорядился спроектировать вторую ветку метро

Предполагается, что строительство второй ветки метро в столице Урала будет осуществляться за счет областного и федерального бюджетов. Поддержку в реализации проекта Екатеринбургу обещал полпред президента Николай Цуканов.

По мнению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, главной задачей на текущий момент является быстрое проектирование объекта. Сейчас у муниципалитета заключен контракт с Уральским проектно-изыскательским институтом транспортного строительства. После того, как проектно-изыскательные работы будут завершены, город займется поиском средств на первый этап строительства, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.