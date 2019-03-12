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Глава Екатеринбурга распорядился спроектировать вторую ветку метро
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Екатеринбурга распорядился спроектировать вторую ветку метро

Сегодня, 08:25ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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