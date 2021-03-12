Будущие водители в Нижнем Тагиле смогут получить права без экзамена на «площадке»

С 1 апреля 2021 года вступает в силу постановление правительства, которое вносит изменения в порядок сдачи экзамена после обучения в автошколе, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Самым важным изменением является отмена проверки навыков управления транспортным средством (площадка). Данный этап решили упразднить из-за статистики ДТП. В аварии редко попадают при парковке, и при этом редко жизнь человека находится под угрозой. Данный этап отменен для категорий на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств.
Сам экзамен больше не будет проводится по единому маршруту. Принимающий зачет сотрудник имеет право внести корректировки, что позволит избежать случаев, когда автошколы «натаскивают» своих учеников.
Также пересмотрена система оценки. Теперь за непристегнутый ремень или разговор по телефону экзаменуемый сразу же будет отстранен от зачета.