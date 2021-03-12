Будущие водители в Нижнем Тагиле смогут получить права без экзамена на «площадке»

Самым важным изменением является отмена проверки навыков управления транспортным средством (площадка). Данный этап решили упразднить из-за статистики ДТП. В аварии редко попадают при парковке, и при этом редко жизнь человека находится под угрозой. Данный этап отменен для категорий на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств.