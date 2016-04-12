Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Активисты Нижнего Тагила запланировали очередную акцию «Арматура»: идет прием заявок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Активисты Нижнего Тагила запланировали очередную акцию «Арматура»: идет прием заявок (ФОТО)

12 апреля 2016, 09:50ТранспортАлександра Логинова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»