Активисты Нижнего Тагила запланировали очередную акцию «Арматура»: идет прием заявок (ФОТО)

Все желающие поучаствовать могут записаться в нашей группе, нам будет нужна помощь. Начало акции в 13.00 у перекрестка Победы-Карла Либкнехта рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

Кроме помощников, активисты принимают и адреса и фотографии мест, где находятся опасные металлические штыри.

Конечно, за 1 раз мы не сможем побывать на всех объектах, однако постараемся обработать все наиболее опасные участки говорит общественник.