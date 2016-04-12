Активисты Нижнего Тагила запланировали очередную акцию «Арматура»: идет прием заявок (ФОТО)
12 апреля 2016, 09:50ТранспортАлександра Логинова
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Наиболее опасные участки дорог Нижнего Тагила, где торчит арматура, активисты движения «Тагил без ям» будут устранять в субботу 16 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все желающие поучаствовать могут записаться в нашей группе, нам будет нужна помощь. Начало акции в 13.00 у перекрестка Победы-Карла Либкнехта рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.
Кроме помощников, активисты принимают и адреса и фотографии мест, где находятся опасные металлические штыри.
Конечно, за 1 раз мы не сможем побывать на всех объектах, однако постараемся обработать все наиболее опасные участки говорит общественник.
Напомним, активисты ежегодно собственными силами борются с оголившейся арматурой. В акции обычно принимают участие неравнодушные автолюбители и пешеходы.
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