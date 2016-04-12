В Нижнем Тагиле с 16 апреля к «МЭТРО» и «Ленте» на Свердловском шоссе можно будет уехать на общественном транспорте

Маршрут экспериментальный и будет введен на две недели. Его будущее будет зависеть от самих тагильчан. Если интерес к новому маршруту со стороны тагильчан окажется достаточно большим, маршрут будет утвержден как постоянный и ему присвоят номер.

Первые рейсы по этому маршруту начнутся 16 апреля. От вокзала Нижнего Тагила маршрутные такси будут отправляться каждые полчаса. Узнать их можно будет по надписи «ЖДВ-ТЦ-Лента-МЭТРО-ЖДВ». Первый рейс отправляется в 8:00, в 22:00 маршрут прекращает свою работу.

Вопросы, связанные с работой нового маршрута, можно задать, позвонив по телефону: 48-54-04.