В Нижнем Тагиле с 16 апреля к «МЭТРО» и «Ленте» на Свердловском шоссе можно будет уехать на общественном транспорте
12 апреля 2016, 20:05ТранспортДенис Таратонов
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Для удобства жителей Нижнего Тагила не имеющих личного автотранспорта скоро запустят новый экспериментальный маршрут от вокзала к двум торговым центрам — «МЭТРО» и «Ленте», которые находятся на Свердловском шоссе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Маршрут экспериментальный и будет введен на две недели. Его будущее будет зависеть от самих тагильчан. Если интерес к новому маршруту со стороны тагильчан окажется достаточно большим, маршрут будет утвержден как постоянный и ему присвоят номер.
Первые рейсы по этому маршруту начнутся 16 апреля. От вокзала Нижнего Тагила маршрутные такси будут отправляться каждые полчаса. Узнать их можно будет по надписи «ЖДВ-ТЦ-Лента-МЭТРО-ЖДВ». Первый рейс отправляется в 8:00, в 22:00 маршрут прекращает свою работу.
Вопросы, связанные с работой нового маршрута, можно задать, позвонив по телефону: 48-54-04.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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