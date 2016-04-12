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В Нижнем Тагиле с 16 апреля к «МЭТРО» и «Ленте» на Свердловском шоссе можно будет уехать на общественном транспорте
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В Нижнем Тагиле с 16 апреля к «МЭТРО» и «Ленте» на Свердловском шоссе можно будет уехать на общественном транспорте

12 апреля 2016, 20:05ТранспортДенис Таратонов
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