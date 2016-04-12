В Нижнем Тагиле судебные приставы конфискуют автомобили у злостных должников по штрафам

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле у должников по штрафам за нарушение ПДД уже арестовали автомобили и сотовые телефоны.

В столице области гаишники остановили водителя, за которым непогашенная задолженность числилась с 2014 года. Общая сумма неоплаченных штрафов составила порядка 30-ти тысяч рублей. За это житель Екатеринбурга лишился средств связи – приставы конфисковали у него два сотовых телефона. Также, еще у двух должников были арестованы личные автомобили.

В Нижнем Тагиле владельцу Mitsubishi Carisma не повезло вдвойне: он привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда 4 апреля попал в аварию. К счастью, пострадавших в результате дорожного происшествия не было. Однако инспекторы обнаружили, что 31-летний водитель иномарки сел за руль под градусом.

Оказалось, что мужчина на 3 года лишен прав за пьяную езду. Помимо этого, тагильчанин накопил штрафов на сумму 50 тысяч рублей. За дорожные грехи мужчину наказали судебные приставы – конфисковали иномарку. Теперь, если нарушитель не оплатит штрафы, его автомобиль будет продан в счет погашения долга.

Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас порядка 10-ти тысяч уклонистов от выплаты штрафов.