Вчера в Нижнем Тагиле на улице Победы дорожники приступили к первому в этом году ремонту дороги (ФОТО)

Планируется, что срезать асфальт работники «Тагилдорстроя» будут до середины недели, затем должна начаться укладка нового асфальта:

Работает дорожная фреза, задействовано порядка 8 самосвалов и мини-погрузчик. По планам: крупные ямы вырежем картами. Под асфальтоукладчик. В четверг или пятницу должно начаться асфальтирование. Это будет зависеть от погоды.

У меня сейчас нет графика перед глазами, ориентировочно, ремонт продлится числа до 25-го. Это, конечно, тоже зависит от погоды. К примеру, утром мы не можем начинать работать, потому что температура воздуха ниже +5. Ждем, пока температура поднимется, потом задерживаемся — вечером работаем до 20:00, -- рассказал журналисту TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

Около двух недель назад дорожники и представители общественности фиксировали дефекты дорог в центре Нижнего Тагила, в том числе и на улице Победы. Тогда была составлена дефектная ведомость, на основании которой вчера были начаты ремонтные работы.