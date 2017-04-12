Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Нижний Новгород откроют в мае 2017 года
12 апреля 2017, 15:45Транспорт
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Авиакомпания UTair открывает прямые рейсы Екатеринбург-Нижний Новгород из аэропорта «Кольцово».
Сюжеты: Екатеринбург
С 15 мая по вторникам, четвергам и субботам в 12:10 будут выполняться регулярные рейсы от Екатеринбурга до Нижнего Новгорода, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее добраться до Нижнего Новгорода можно было только с пересадкой в Самаре. С появлением нового рейса время в пути сократиться с 4,5 часов до 2 часов 45 минут. Вместимость салона самолетов, которые будут совершать новый маршрут, составляет 70 человек. Самый дешевый билет будет стоить 5 275 рублей без сборов.
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