Злоумышленники похитили колёса с автомобиля на улице Окунева в Нижнем Тагиле (ФОТО)
12 апреля 2017, 11:40ТранспортЕкатерина Малых
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Неподалёку от дома №17 по улице Окунева в Нижнем Тагиле злоумышленники похитили колёса с автомобиля местного жителя.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошёл в период с 7 по 9 апреля. Были скручены все четыре колеса. Автомобиль остался зафиксированным шлакоблоком лишь с одной стороны, другой стороной машина опирается днищем о дорогу.
Автомобиль стоит без колёс ещё с субботы рассказал редакции TagilCity.ru один из прохожих.
В отделении полиции сообщили о том, что владелец автомобиля подал заявление о произошедшем. На данный момент ведутся поиски злоумышленника.
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Возбуждено уголовное дело по статье 158 сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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