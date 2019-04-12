Пять подрядчиков по ремонту дорог определены на Среднем Урале
В Свердловской области состоялись пять аукционов на проведение ремонта дорог. Еще три лота ожидают проведения торгов, сообщает правительство Свердловской области.
По информации от федерального министерства транспорта, Свердловская область одна из первых заключила соглашения на распределение средств в рамках нацпроекта БКД.
Согласно результатам аукционов, ООО «Уралдорстрой» ликвидирует колеи на Полевском тракте за 56 миллионов рублей.
АО «Мелиострой» решит вопрос колейности на трассе Белоярский-Асбест. На ремонт 6 километров дороги будут выделены 44 миллиона рублей.
АО «Свердловскавтодор» займется ремонтом трассы Богданович-Сухой Лог. Цена контракта составила 55,6 миллиона рублей.
ООО «АД9» выполнит ремонт Московского тракта за 10,8 миллиона рублей.
Компания ООО «Уралдортехнологии» выполнит ремонт участка трассы Екатеринбург-Первоуральск. Цена контракта составила около 30 миллионов рублей.
При выполнении работ будут применяться новые технологии и использоваться современные материалы и приемы для лучшего качества ремонта.