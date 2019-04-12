Пять подрядчиков по ремонту дорог определены на Среднем Урале

По информации от федерального министерства транспорта, Свердловская область одна из первых заключила соглашения на распределение средств в рамках нацпроекта БКД.

Согласно результатам аукционов, ООО «Уралдорстрой» ликвидирует колеи на Полевском тракте за 56 миллионов рублей.

АО «Мелиострой» решит вопрос колейности на трассе Белоярский-Асбест. На ремонт 6 километров дороги будут выделены 44 миллиона рублей.

АО «Свердловскавтодор» займется ремонтом трассы Богданович-Сухой Лог. Цена контракта составила 55,6 миллиона рублей.

ООО «АД9» выполнит ремонт Московского тракта за 10,8 миллиона рублей.

Компания ООО «Уралдортехнологии» выполнит ремонт участка трассы Екатеринбург-Первоуральск. Цена контракта составила около 30 миллионов рублей.