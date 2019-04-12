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Пять подрядчиков по ремонту дорог определены на Среднем Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять подрядчиков по ремонту дорог определены на Среднем Урале

Сегодня, 19:52ТранспортФото: 1MediaInvest
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