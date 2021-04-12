До Кольцово начнет курсировать «Ласточка» из Нижнего Тагила

Через Екатеринбург до аэропорта Кольцово начнет курсировать пригородный электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила. Время в пути составит 2 часа 22 минуты, сообщил перевозчик.

Рейсы до Кольцово из Нижнего Тагила будут курсировать в ежедневном режиме с 17 апреля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Как рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, с запуском нового поезда частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до 6 пар в день. Власти Свердловской области ожидают, что запуск прямого рейса до Кольцово, которым смогут воспользоваться тысячи жителей таких крупных городов, как Нижний Тагил, Невьянск и Новоуральск, положительно отразится на росте туристического потока. Это особенно актуально в канун 300-летия со дня основания Нижнего Тагила,сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Поезд № 7073 «Аэропорт — Нижний Тагил» будет отправляться со станции «Аэропорт» в 02.55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 05.17. Рейс № 7074 Нижний Тагил — Аэропорт будет отправляться в 20.23 и прибывать в Кольцово в 22.45. Перевозчик — АО «СПК» напоминает, что можно оформить проездной билет на «Ласточку», а продажа билетов начинается за 10 суток до отправления электропоезда. Напомним, в середине декабря 2020 года на Свердловской железной дороге совершила поездку шестимиллионный пассажир пригородного электропоезда «Ласточка». Им стала жительница Нижнего Тагила. Жительница Нижнего Тагила стала шестимиллионным пассажиром «Ласточки»

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