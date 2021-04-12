Женщина упала в обморок из-за давки и духоты в автобусе в Екатеринбурге

Утром в понедельник, 12 апреля жительница Екатеринбурга упала в обморок в автобусе — ей стало плохо из-за давки и духоты в салоне, битком набитом пассажирами.

Инцидент случился около пол девятого утра на выезде из Академического района в одном из автобусов, следующих по маршруту № 016. По словам очевидцев, молодая женщина со словами «Мне плохо» упала во время движения транспортного средства. На помощь ей кинулись другие пассажиры, которые вызвали медиков. Автобус остановился на Крауля, ее вынесли, чтобы могла спокойно дышать. В аптечке маршрутки даже не было нашатыря, так что ждали, пока просто придет в себя. Приехала скорая помощь, и девушку забрали уже медики, рассказал Е1 очевидец по имени Анвар. Собеседник также отметил, что подобные ситуации в маршрутках происходят довольно часто, так как водители провозят гораздо больше пассажиров, чем разрешено, что оборачивается давкой и духотой в общественном транспорте. Эта проблема не нова для Академического района Екатеринбурга. Причина тому — нехватка кадров и единиц транспорта, уверяют в городской мэрии. Сейчас мы работаем с перевозчиками по заключенному муниципальному контракту. Изменения произойдут после 1 июля, когда будет возможно увеличить поток автобусов и будет подписан новый документ, прокомментировал изданию вице-мэр столицы Среднего Урала Алексей Бубнов. Напомним, прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в отношении перевозчика из-за высадки ребенка из автобуса за то, что он не смог заплатить проезд. Из-за высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге перевозчика ждет проверка

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