«Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» в Нижнем Тагиле выходят на плановую мощность. Их продукция используется большим спросом во время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Асфальтовые заводы Нижнего Тагила выводят на плановую мощность. Заммэра города Егор Копысов провел совещание по организации дорожных работ на период апрель-май этого года. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, подрядчики, отвечающие за содержание дорожной сети, рассказали о пуске в эксплуатацию двух асфальтовых заводов. Первый - «Тагилдорстрой» на протяжении нескольких лет является генподрядчиком при реализации нацпроекта «БКД» на территории города. Сейчас завод выводят на плановую мощность. Накануне получили первые 15 тонн горячего асфальта, которые пошли на Привокзальную площадь, Черноисточинское шоссе, улицы Краснознаменная и Пархоменко. Сегодня отправляем свежий асфальт на улицу Октябрьской революции, готовимся к укладке дорожного покрытия на одном из участков дороги к мосту через Нижнетагильский пруд сказал глава «Тагилдорстроя» Игорь Васильев. По мнению рабочих, завод выйдет на полную мощность к концу весны. В планах на период после 9 мая – укладка асфальта на проспекте Мира и ул. Балакинская. Еще один завод, выходящий на плановую мощность - ООО «УБТ-Сервис». Сегодня, благодаря запуску асфальтового завода, мы можем переходить от аварийного ремонта к текущему, не заделывать отдельные ямы, а картами восстанавливать дорожное покрытие целых участковсказал замдиректора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин. В рамках реализации нацпроекта в Дзержинском районе работы проведут на Ленинградском проспекте к маю. Отмечается, что в летнее время продукция местных асфальтовых заводов будет пользоваться большим спросам на ремонтах объектов БКД.

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