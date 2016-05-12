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В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дороги на пр. Мира, запланирован ремонт ул. Ломоносова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дороги на пр. Мира, запланирован ремонт ул. Ломоносова (ФОТО)

12 мая 2016, 10:35ТранспортМарина
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