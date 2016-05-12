В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дороги на пр. Мира, запланирован ремонт ул. Ломоносова (ФОТО)

Начальник участка Виктор Копанов, номинант Премии «Человек года 2016», пояснил журналисту TagilCity.ru:

Сегодня доделываем участок дороги площадью 30 квадратных метров - ближе к улице Циолковского и на самом перекрёстке. Рассчитываем завершить работы за час-полтора.

Фото с камеры Stagila.ru

Накануне на стене группы ОД «Тагил без ям» автолюбитель Сергей посетовал на то, что машины ездят по свежеуложенному асфальту:

Сегодня на пр. Мира между Газетной и Циолковского укладывают второй слой асфальта. Дорога не перекрыта, все ездят по только что уложенному асфальту.

По слова Виктора Копанова ограждения стояли, но есть недобросовестные водители.

Есть такие граждане, которые, несмотря на знаки и блоки, проезжают по свежему покрытию.

На вопрос о том, какие ещё работы запланированы у подрядчика на сегодняшний день, начальник участка ответил:

Сегодня будем делать улицу Ломоносова на участке от Пархоменко до ул. Красноармейская. Общая площадь покрытия по ул. Ломоносова более 2000 кв.м. Мы будем делать ремонт покрытия картами – около 25 кв.м.