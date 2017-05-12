Танковый полк Таманской дивизии первым получит нижнетагильские «Арматы»
12 мая 2017, 13:45Транспорт
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После 2020 года танки «Армата» производства нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» поступят на вооружение Российской армии.
Новейшие танки Т-14 «Армата» после прохождения государственных испытаний будут приняты на вооружение. Первым в свое распоряжение их получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии, сообщает газета «Известия». Сейчас на вооружении прославленного полка находятся только танки Т-72Б3. Нижнетагильская «Армата» сменит их после 2020 года.
Как считают военные специалисты, перевооружение легендарного полка на «Армату» не только подчеркнет преемственность традиций, но и стимулирует военнослужащих к освоению сложной техники.
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