Танковый полк Таманской дивизии первым получит нижнетагильские «Арматы»

Новейшие танки Т-14 «Армата» после прохождения государственных испытаний будут приняты на вооружение. Первым в свое распоряжение их получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии, сообщает газета «Известия». Сейчас на вооружении прославленного полка находятся только танки Т-72Б3. Нижнетагильская «Армата» сменит их после 2020 года.