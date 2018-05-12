6 переездов через трамвайные пути будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2018 году

Как сообщает начальник управления городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко, в текущем году будет произведен ремонт на шести переездах через трамвайные пути. Работы будет проводить «Тагильский Трамвай».

Сначала укладка переездов гранитной брусчаткой планируется на Вагонке. В частности на маршрутах трамваев №10 и №12. Они курсируют по центральным улицам района – Юности, Восточное шоссе, Зари и Ленинградский Проспект. Также будут отремонтированы переезды на пересечениях ул. Окунева – Ленинградский проспект и Тимирязева – Ленинградский проспект. Помимо этого, отремонтируют переезд в районе остановки «Площадь Славы».