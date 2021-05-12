Из-за неисправности самолета пассажиры не могут улететь из Кольцово в Сочи

Из-за неисправности самолета пассажиры уже 7 часов не могут улететь из Кольцово в Сочи. Людям сообщили, что за ними вылетает резервный борт из Москвы.

Более, чем на 7 часов застряли пассажиры рейса авиакомпании «Россия» FV-5613 в аэропорту Кольцово. Вылет откладывается с трех часов ночи из-за неисправности самолета. Очень много детей в аэропорту. Все голодные и уставшие. Борт был неисправен. Видимо, какие-то ремонтные работы велись, но техники не смогли починить на скорую руку. Никакой информации в аэропорту не дают, рассказала одна из пассажиров Е1. Людям, звонившим на горячую линию перевозчика сообщили, что за ними будет отправлен резервный рейс из Москвы. Согласно табло, самолет вылетит в Сочи только в 10:30. Напомним, 1 мая в аэропорту Екатеринбурга не могли улететь сотни человек из-за задержки рейсов. В качестве причины в транспортной прокуратуре обозначили задержку прибытия самолетов в аэропорт. Сотни человек не могут улететь: в Кольцово задержаны несколько рейсов

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