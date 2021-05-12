Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закрыт на реконструкцию

В пробку встала улица Октябрьской Революции со стороны Циолковского, улица Садовая от Кулинарного техникума до поворота на Ленина и сама улица Ленина почти до Драмтеатра, улицы Вогульская, Ермака и Красноармейская, а также Третьего Интернационала, Рудник им. III Интернационала, микрорайон Лебяжка.