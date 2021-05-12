Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закрыт на реконструкцию

В первый день закрытия моста на Циолковского в Тагиле, где 12 мая в 04.00 стартовали работы по реконструкции, автомобилистам и водителям общественного транспорта пришлось искать пути объезда и обращать пристальное внимание на новые знаки.
В пробку встала улица Октябрьской Революции со стороны Циолковского, улица Садовая от Кулинарного техникума до поворота на Ленина и сама улица Ленина почти до Драмтеатра, улицы Вогульская, Ермака и Красноармейская, а также Третьего Интернационала, Рудник им. III Интернационала, микрорайон Лебяжка.
Я поехала через Фестивальную, Кулибина, Кушвинскую далее через Автовокзал на Садовую, Ленина, Мира. Проехала очень быстро, пробок не было. В основном пробки идут из центра, написала местная жительница в городском чате автомобилистов «Взаимопомощь на дорогах НТ».
Из-за образовавшихся пробок автобусы и маршрутки в центр города оказались переполнены.
На остановках Тагилстроя народа больше, чем обычно. Уже от церкви автобусы едут переполненными, даже встать некуда, а следующего ждать как минимум 10 минут. Некоторые остановки водители проезжают, так как садить пассажиров, ожидающих транспорта, просто некуда, рассказала TtagilCity.ru жительница Тагилстроя.
Движение общественного транспорта на Тагилстрой организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Основные объезды проходят по Северному шоссе и по улице Шевченко, через улицы Береговая — Краснокаменская, а также Третьего Интернационала.
В Железнодорожном районе улицы Кушвинская и Бондина перешли на одностороннее движение.
Регулирующими перекрестками стали Кулибина — Фестивальная, Восточная — Фестивальная.
Напомним, дополнительные стоянки для личного транспорта не будут оборудованы на время перекрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Стоянки не предусмотрены ни у самого путепровода, ни вдоль проспекта Мира.